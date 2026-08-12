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Shorts Blancs pour Femme

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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
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FFF 2026 Stadium Domicile
FFF 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
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Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
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Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
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Short Diamond 10 cm pour femme
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Nike Academy
Nike Academy Short de foot Dri-FIT 10 cm pour femme
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Short pour femme
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
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NikeCourt
NikeCourt Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
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Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short imprimé 13 cm pour femme
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Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Short ample taille mi-haute pour femme
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A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 5 cm pour femme
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NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short de running pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
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Nike Sportswear Chill Terry Short taille mi-haute pour Femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Short tissé pour Femme
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Naomi Osaka
Naomi Osaka Short taille mi-haute 8 cm pour femme
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Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
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Shorts blancs pour femme : améliorez vos performances

Nos shorts pour femme blancs associent un coloris élégant et pratique à des tissus de qualité professionnelle aussi endurants que vous. Running, lever de poids ou sports de raquette, une tenue adaptée vous aidera à vous donner à fond.


C'est avec le running que Nike a commencé. Il n'est donc guère surprenant que nos shorts blancs pour femmes soient faits pour avaler les kilomètres. Les modèles amples et légers dotés de fentes latérales soigneusement pensées offrent une respirabilité maximale. Vous pouvez aussi opter pour des pièces près du corps présentant une coupe slim. Alliant compression légère et grande extensibilité, ces shorts blancs pour femme sont le gage d'une grande liberté de mouvement et d'une silhouette épurée. Glissez votre téléphone ou vos clés dans les poches intégrées et vous voilà prête à relever tous les défis.


Fan de foot ? Nos shorts blancs pour femme vous accompagneront dans tous les matchs. Les coupes épurées et pratiques combinent un bon pouvoir couvrant et une excellente flexibilité, tandis que les empiècements en mesh favorisent la circulation de l'air pour vous aider à rester au frais. Et grâce à la technologie Nike Dri-FIT d'évacuation de l'humidité pour en faciliter l'évaporation, vous allez pouvoir rester concentrée plus longtemps. Maman d'une future star du ballon rond ? Offrez-lui des shorts fabriqués dans les mêmes tissus que ceux utilisés pour les modèles adultes.


Si vous allez à la salle, nos shorts en tissu Nike Flex seront parfaits, même pendant les entraînements les plus intensifs. Et les larges tailles élastiques maintiennent le tout en place. Envie d'être mieux couverte ? Enfilez des shorts pour femme blancs doublés associant une partie interne de maintien et une partie externe ample.