Leggings de danse : affichez votre talent
Montrez ce que vous savez faire dans des collants de danse Nike. Nos leggings de danse sont conçus pour suivre vos mouvements, et pensés pour offrir élasticité et confort. Découvrez des tissus ultra-extensibles qui vous permettent de tourner et de vous étirer facilement, ainsi qu'une technologie qui évacue la transpiration qui vous garde à l'aise. De plus, les modèles taille haute ne glissent pas et ne bougent pas, de façon à ce que vous restiez concentré sur votre performance. Vous trouverez également différentes longueurs de jambe adaptées à votre style de danse.
Libre de bouger
Votre expression personnelle ne devrait connaître aucune limite. Nos collants de danse ultra-lisses offrent une sensation seconde peau, et vous bénéficiez ainsi d'une liberté absolue. Essayez des vêtements qui allient technologie évacuant la transpiration et tissu InfinaSoft, léger et doux, mais aussi résistant et adapté aux squats. D'autre part, grâce aux coutures réduites, vous n'avez pas à vous inquiéter des frottements, et vous pouvez donc ne penser qu'à votre enchaînement. Choisissez des leggings de danse dotés d'une ceinture ultra-large qui évitera qu'ils serrent ou glissent quand vous bougez.
Restez au frais sous les projecteurs
La transpiration n'a aucune chance si vous portez une tenue intégrant la technologie Dri-FIT de Nike. Les super pouvoirs d'évacuation de la transpiration de ces leggings de danse permettent à l'humidité de s'évaporer en un clin d'œil, afin que vous restiez au frais, au sec et à l'aise. Les empiècements en mesh dans les zones fortement sollicitées optimisent la ventilation et la respirabilité, de façon à ce que vous puissiez repousser vos limites. D'autre part, les collants de danse sans pieds sont parfaits quand il fait chaud ou que vous voulez sentir le sol sous vos pieds.
Le confort, c'est la clé
Le confort est essentiel pour une performance exceptionnelle. Nos collants de danse extensibles vous assurent une liberté de mouvement dans toutes les directions. Les modèles taille haute offrent un ajustement près du corps et sûr, qui ne fait pas de plis et ne glisse pas. De plus, ils couvrent mieux, ce qui vous permet de vous pencher, de vous étirer et de sauter en toute confiance. Le tissu haut de gamme de nos pièces en jersey de coton mélangé procure une sensation de douceur, et la pointe d'élasthanne optimise votre souplesse durant les mouvements.
Portez-les à votre façon
Vous voulez allier style et confort, nous le savons bien. C'est pourquoi nous proposons nos leggings de danse Nike dans une large gamme de couleurs et de coupes. Ainsi, vous trouverez ceux qui vous correspondent. Les modèles longs sont parfaits pour le froid, tandis que les leggings courts et les shorts vous garderont au frais quand le mercure monte. Optez pour un style classique tout noir, ou sélectionnez des teintes neutres qui s'assortissent avec tout. Les couleurs et les imprimés audacieux sont parfaits pour vous affirmer. De plus, des logos sur la ceinture et le bas des jambes créent un look Nike emblématique.
Dansez pour la planète
Si nous voulons tous continuer à faire ce que nous aimons, nous devons protéger l'avenir de la planète. L'initiative Move to Zero de Nike a pour objectif d'atteindre zéro émission et zéro déchet net. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux recyclés dans la fabrication de nos vêtements, notamment du nylon créé à partir de vieux filets de pêche et du polyester provenant de bouteilles en plastique. Nous n'avons pas encore atteint notre but, mais nous nous en rapprochons. Pour nous rejoindre, repérez les pièces portant l'étiquette « Matières durables » au sein de notre gamme de collants de danse.