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Baskets et chaussures Nike Cyber Monday 2026

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Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Air Jordan 1 Mid SE
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Nike United Phantom 6 High Elite
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Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Chaussure pour ado
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Sabrina 3 « Gamer »
Sabrina 3 « Gamer » Chaussure de basket
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Nike United Phantom 6 Low Elite
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Stock épuisé
Nike United Phantom 6 Low Elite
Crampons de foot pour terrain sec
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Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Chaussure
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Chaussure
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Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
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Nike Air Rift
Nike Air Rift Chaussure pour femme
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Nike Air Force 1
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
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Nike Kawa
Nike Kawa Claquette pour enfant/ado
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Nike Zoom Rival Distance Glam
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Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Chaussure de course sur route pour femme
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Nike Air Max Plus OG Premium
Nike Air Max Plus OG Premium Chaussure pour homme
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
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KD18 « International Blue »
KD18 « International Blue » Chaussure de basket
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Nike Air Force 1 07 SE
Nike Air Force 1 07 SE Chaussure pour femme
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Nike Air Max Moto 2K
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Nike United Phantom 6 Low Academy
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LeBron XXIII « Motor King »
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Nike Zoom Rival Multi Glam
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Book 2 « Spiridon »
Book 2 « Spiridon » Chaussure de basket
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Sabrina 3 « WNBA 30th »
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Jordan 23/7.2 EasyOn
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Nike Flex Train
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Sabrina 3 « Equity »
Sabrina 3 « Equity » Chaussure de basket
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike Air Max 90 Drift
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Jordan 1 Low Alt SE Chaussure pour bébé et tout-petit
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Jordan 1 Low Alt SE Chaussure pour enfant
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Jordan Spizike Low
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Chaussures en promo Nike Cyber Monday 2026 : lance-toi en toute confiance

Fais rebondir tes pas en achetant à l'occasion du Nike Cyber Monday des chaussures en promo. Pour un run, un échauffement ou ton trajet quotidien, nous avons tout ce qu'il te faut. Et comme les modèles sont déclinés en tailles pour tous les âges, chacun peut intégrer l'équipe. Ta paire conçue dans des matières résistantes va tenir la distance. Et tu ne manqueras pas de trouver ton bonheur dans les divers modèles proposés. Sous le pied, les motifs d'adhérence intelligents te procurent une bonne accroche sur les surfaces humides ou accidentées, pour que rien ne t'empêche de relever ton prochain défi.

Envie d'un amorti exceptionnel ? Profite des offres sur les baskets pour le Nike Cyber Monday afin de te procurer une paire dotée de nos unités Max Air intelligentes. Initialement conçues pour le running et la performance, elles se retrouvent désormais dans divers modèles, pour le sport ou non. Les poches d'air dans la semelle répondent à ta foulée et t'offrent une expérience personnalisée. En réduisant l'impact des foulées, tu peux te donner à fond plus longtemps et tu risques moins de te blesser. Tu trouveras également une mousse réactive qui procure un rebond supplémentaire. Sans oublier l'amorti sur le col et la languette, pour que tes chaussures soient parfaitement confortables.