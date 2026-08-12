Vêtements Nike Club Fleece : épurés et décontractés
Mise tout sur le confort avec la collection Nike Club Fleece. Notre gamme comprend des pantalons de jogging, des hoodies et des sweats à col ras-du-cou en molleton bouclé et en tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne. Les matières premium offrent une finition impeccable, une respirabilité et une douceur optimales pour tes séances à la salle ou tes moments de détente. Tu trouveras des shorts longueur mi-cuisse, mais aussi des pantalons cargo polyvalents avec plusieurs poches.
Que tu préfères un modèle à enfiler ou un haut à zip, nos sweats à capuche Club Fleece se portent facilement en superposition. Les coupes standard offrent une silhouette plus épurée. Les designs oversize te laissent plus d'espace. Les manches tombantes assurent un drapé élégant et les coupes amples sont parfaites à superposer. Tu cherches le sweat-shirt idéal ? Nos modèles Club Fleece sont indispensables. Les logos Swoosh brodés sur la poitrine donnent au tissu Fleece doux une allure élégante pour rehausser tes tenues quotidiennes.
Besoin d'un bas ? Tu as le choix entre des pantalons de jogging à ourlet ouvert qui recouvrent tes chaussures et des pantalons épurés avec des chevilles côtelées. Ils possèdent une coupe ample au niveau des hanches qui se resserre aux chevilles. Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est lisse des deux côtés et particulièrement doux. La taille élastique et le cordon de serrage externe garantissent un ajustement confortable et personnalisé.
Il faut habiller toute la famille ? Tu trouveras aussi des vêtements Nike Club Fleece en taille enfant. Nos sweat-shirts et nos sweats à capuche confortables sont duveteux à l'intérieur, parfaits pour se réchauffer pendant les pauses dans le froid et les matchs de foot en hiver. Les sweat-shirts boxy sont amples au niveau du corps et légèrement raccourcis : ils te permettent de bouger sans être trop larges. Notre tissu Fleece léger est brossé à l'intérieur pour plus de douceur et très agréable sur la peau fragile des plus jeunes.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements Nike Club Fleece portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.