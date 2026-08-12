Hoodies et sweats Nike Club Fleece : conçus pour le confort
À l'entraînement ou lors de tes moments de détente, un hoodie Nike Club Fleece optimise le confort de chaque mouvement. Nous proposons des modèles pour homme, femme et enfant, lisses à l'extérieur et doux à l'intérieur. Les sweats en Fleece léger se superposent en toute simplicité quand tu as besoin d'un peu plus de chaleur. Quant à nos modèles en Fleece brossé semi-épais, ils te gardent au chaud sans se déformer. Découvre des textures brossées douces. Tu cherches un vêtement aussi douillet qu'une pièce en Fleece et dont le toucher rappelle le jersey ? Sélectionne nos sweats à capuche et pantalons de jogging en molleton. Les boucles non brossées à l'intérieur créent une texture douce et respirante.
Choisis un sweat Nike Club Fleece dont la coupe te plaît. Une détente absolue t'attend grâce à nos modèles oversize qui rendent tes jours de repos encore plus agréables. Si la liberté de mouvement est ta priorité, un hoodie court t'assurera des étirements incomparables. Si tu cherches un look classique, sélectionne un sweat à capuche à enfiler. Tu pourras ranger tes affaires essentielles dans ses poches kangourou spacieuses. D'autre part, les bords côtelés au niveau de l'ourlet et des poignets créent un style impeccable tout en préservant la chaleur. Tu veux pouvoir varier les plaisirs librement ? Fais ton choix entre nos hoodies en Fleece à quart de zip ou zip intégral. Tu peux les porter fermés pour plus de chaleur, ou ouverts si tu cherches une sensation plus aérée. De plus, les capuches double épaisseur t'offrent une meilleure isolation en cas de pluies imprévues.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Envie de nous rejoindre ? Choisis des hoodies et sweats Nike Club Fleece portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.