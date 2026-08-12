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Hoodies et sweats Club Fleece

Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
+4
Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
75 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
45 CHF
Angleterre Club
Angleterre Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Angleterre Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
80 CHF
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweat oversize à col ras-du-cou Nike Football pour pré-ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
Sweat oversize à col ras-du-cou Nike Football pour pré-ado
64.95 CHF
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Sweat à capuche Nike Football pour pré-ado
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Kylian Mbappé Club Fleece
Sweat à capuche Nike Football pour pré-ado
64.95 CHF
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Sweat à capuche à zip en molleton pour ado
Nike Club Fleece
Sweat à capuche à zip en molleton pour ado
57 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
57 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
+1
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
80 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton entièrement zippé pour Homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton entièrement zippé pour Homme
80 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton pour homme
75 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
+8
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Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
52 CHF
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
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Nike Sportswear Athletic
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
64.95 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche en molleton pour ado
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Nike Sportswear Club
Sweat à capuche en molleton pour ado
57 CHF
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
105 CHF
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Paris Saint-Germain City Side Domicile Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
70 CHF
Brazil Club
Brazil Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
Exclusion promo
Brazil Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
80 CHF
New York Knicks Club
New York Knicks Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
New York Knicks Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
FFF Club
FFF Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
FFF Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
80 CHF
Nike Club
Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
Nike Club
Haut en tissu Fleece pour homme
70 CHF
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Chicago Bulls Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
New York Knicks Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
94.95 CHF
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Haut de golf en tissu Fleece Dri-FIT pour femme
Nike Fairway Fresh
Haut de golf en tissu Fleece Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche ample à 1/4 de zip pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche ample à 1/4 de zip pour ado
64.95 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
80 CHF

Hoodies et sweats Nike Club Fleece : conçus pour le confort

À l'entraînement ou lors de tes moments de détente, un hoodie Nike Club Fleece optimise le confort de chaque mouvement. Nous proposons des modèles pour homme, femme et enfant, lisses à l'extérieur et doux à l'intérieur. Les sweats en Fleece léger se superposent en toute simplicité quand tu as besoin d'un peu plus de chaleur. Quant à nos modèles en Fleece brossé semi-épais, ils te gardent au chaud sans se déformer. Découvre des textures brossées douces. Tu cherches un vêtement aussi douillet qu'une pièce en Fleece et dont le toucher rappelle le jersey ? Sélectionne nos sweats à capuche et pantalons de jogging en molleton. Les boucles non brossées à l'intérieur créent une texture douce et respirante.


Choisis un sweat Nike Club Fleece dont la coupe te plaît. Une détente absolue t'attend grâce à nos modèles oversize qui rendent tes jours de repos encore plus agréables. Si la liberté de mouvement est ta priorité, un hoodie court t'assurera des étirements incomparables. Si tu cherches un look classique, sélectionne un sweat à capuche à enfiler. Tu pourras ranger tes affaires essentielles dans ses poches kangourou spacieuses. D'autre part, les bords côtelés au niveau de l'ourlet et des poignets créent un style impeccable tout en préservant la chaleur. Tu veux pouvoir varier les plaisirs librement ? Fais ton choix entre nos hoodies en Fleece à quart de zip ou zip intégral. Tu peux les porter fermés pour plus de chaleur, ou ouverts si tu cherches une sensation plus aérée. De plus, les capuches double épaisseur t'offrent une meilleure isolation en cas de pluies imprévues.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Envie de nous rejoindre ? Choisis des hoodies et sweats Nike Club Fleece portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.