Maillots et équipement Cleveland Cavaliers
Soutenez votre équipe de NBA préférée et honorez l'esprit du film « Believeland » avec les maillots et équipements officiels des Cleveland Cavaliers, signés Nike. Fondés en 1970, les Cavs mettent fin à une série de défaites qui aura duré 52 ans, en remportant un match survolté contre les Golden State Warriors, qui restera dans les annales comme l'un des « comebacks» les plus légendaires de l'histoire du basketball. Célébrez vos joueurs préférés en choisissant parmi une multitude de maillots des Cleveland Cavs, y compris les éditions Swingman en différents coloris, et trouvez la version qui s'accorde le mieux à votre style personnel. Associez les maillots Cleveland Cavs avec les shorts, tee-shirts et sweats à capuche des Cavs, et n'oubliez pas de consulter la collection complète d'équipement de fan NBA pour découvrir les dernières nouveautés en matière de vêtements de basketball.