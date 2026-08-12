Hoodies et sweats bleus : joue avec les superpositions
Continue le sport quand la température chute dans un sweat à capuche bleu marine ou un sweat Nike bleu fait dans des matières de qualité supérieure. Il existe des modèles zippés et d'autres à enfiler pour satisfaire tous les goûts. Envie d'une pièce plus légère ? Découvre notre gamme de sweats à capuche bleus. Compose un look doux et contemporain avec un sweat bleu ciel ou un sweat à capuche bleu pastel. Ou opte pour un sweat à capuche bleu roi ou bleu foncé si tu préfères les coloris plus passe-partout.
Entraîne-toi par temps froid
Comme l'entraînement ne s'arrête pas quand le fond de l'air est frais, nous avons mis au point notre technologie Therma-FIT éprouvée. Ses microfibres isolantes conservent la chaleur naturelle du corps. Cela protège les muscles et les articulations à l'échauffement, pendant la récupération ou au cours d'un entraînement intensif. De plus, les matières légères sont chaudes et confortables sans t'encombrer. Il y a également des tissus techniques aux textures douces des deux côtés, gages d'un look premium.
Un maximum de fraîcheur
Des runs matinaux aux aventures du week-end en passant par les entraînements après le travail avec ton équipe, tu vas forcément transpirer quand tu vas repousser tes limites. Pour garder ta concentration, enfile un sweat à capuche bleu foncé ou un sweat bleu marine doté de notre technologie Dri-FIT. Les fibres anti-transpiration éloignent l'humidité de la peau, puis la déposent à la surface du vêtement où elle peut sécher rapidement. Parallèlement, les propriétés respirantes favorisent une bonne circulation de l'air autour du corps. Tout cela te permet d'évacuer efficacement la chaleur excédentaire. Et donc de te concentrer sur tes objectifs.
Accompagner les prochaines générations
Chez Nike, on estime que les jeunes sportifs méritent d'affiner leurs talents dans les mêmes tenues de qualité supérieure que leurs idoles. C'est pour cela que nos sweats et hoodies bleus en tailles juniors sont faits dans les mêmes matières de qualité supérieure que nos vêtements pour adulte. Découvre des détails pratiques comme les coutures collées assurant un confort optimal dans les zones plus sollicitées ou les poches zippées pour garder les affaires à portée de main. Il y a aussi des modèles inspirés des plus grandes stars du sport au monde, ce qui permettra aux plus jeunes d'imiter leurs athlètes préférés quand ils se donneront à fond.
Détente et confort
Quand vient le moment de se reposer, nous avons des pièces chaudes et confortables faites pour se détendre avec élégance. Tu trouveras des silhouettes slouchy décontractées faciles à enfiler sur ta tenue. Tu peux opter pour un sweat bleu offrant une couverture légère ou bien te protéger le cou et la tête avec un hoodie bleu ciel. Jette un œil aux poignets côtelés, gages d'un ajustement confortable, et aux cordons réglables permettant de conserver la chaleur.
Notre prochaine mission
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un sweat à capuche ou un hoodie bleu portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.