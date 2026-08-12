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Sweats à capuche et sweats bleus

(99)
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
75 CHF
Brazil Club
Brazil Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
Exclusion promo
Brazil Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
80 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour fille
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour fille
94.95 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
Dernières sorties
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
45 CHF
Nike Velocity
Nike Velocity Sweat à capuche de golf Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Velocity
Sweat à capuche de golf Therma-FIT pour homme
85 CHF
Angleterre Club
Angleterre Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Angleterre Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
80 CHF
Angleterre Tech Fleece Windrunner
Angleterre Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Angleterre Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
155 CHF
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
155 CHF
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
155 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
Nike Tech
Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
150 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Dernières sorties
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
52 CHF
Nike
Nike Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
Dernières sorties
Nike
Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
64.95 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
75 CHF
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
105 CHF
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Paris Saint-Germain City Side Domicile Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
70 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
135 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
57 CHF
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
FFF Tech Fleece
Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
110 CHF
New York Knicks Club
New York Knicks Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
New York Knicks Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
FFF Club
FFF Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
FFF Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
80 CHF
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
155 CHF
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
Nike Sportswear Athletic
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
64.95 CHF
Nike ACG
Nike ACG Haut de trail homme 1/4 zip Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike ACG
Haut de trail homme 1/4 zip Dri-FIT
94.95 CHF
Nike Par
Nike Par Sweat à capuche de golf Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Par
Sweat à capuche de golf Therma-FIT pour homme
115 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
135 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton pour homme
75 CHF
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
New York Knicks Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
94.95 CHF
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
155 CHF
Nike Club
Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
Nike Club
Haut en tissu Fleece pour homme
70 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
80 CHF
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Inter Milan Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
155 CHF
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
Paris Saint-Germain Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
57 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche pour homme
85 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
70 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
94.95 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche et zip oversize pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche et zip oversize pour homme
94.95 CHF
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Golden State Warriors Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut en Fleece à manches longues pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Haut en Fleece à manches longues pour ado (fille)
64.95 CHF
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado (garçon)
105 CHF
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Solo Swoosh
Sweat à capuche en Fleece pour homme
135 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
75 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip pour femme
80 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut court à 1/4 de zip pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Haut court à 1/4 de zip pour femme
85 CHF
Nike Solo Fleece
Nike Solo Fleece Sweat à capuche pour homme
Nike Solo Fleece
Sweat à capuche pour homme
80 CHF
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche sans manches Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche sans manches Dri-FIT pour homme
70 CHF
Team 31 Club
Team 31 Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Team 31 Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
NikeCourt Heritage
Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
99.95 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
135 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton pour homme
75 CHF
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
New York Knicks Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
94.95 CHF
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
155 CHF
Nike Club
Nike Club Haut en tissu Fleece pour homme
Nike Club
Haut en tissu Fleece pour homme
70 CHF
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
80 CHF
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Inter Milan Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
155 CHF
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
Paris Saint-Germain Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
57 CHF
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
110 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche pour homme
85 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
70 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
94.95 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche et zip oversize pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche et zip oversize pour homme
94.95 CHF
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Golden State Warriors Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut en Fleece à manches longues pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Haut en Fleece à manches longues pour ado (fille)
64.95 CHF
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado (garçon)
105 CHF
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Solo Swoosh
Sweat à capuche en Fleece pour homme
135 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
75 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip pour femme
80 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut court à 1/4 de zip pour femme
Jordan Brooklyn Fleece
Haut court à 1/4 de zip pour femme
85 CHF
Nike Solo Fleece
Nike Solo Fleece Sweat à capuche pour homme
Nike Solo Fleece
Sweat à capuche pour homme
80 CHF
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche sans manches Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche sans manches Dri-FIT pour homme
70 CHF
Team 31 Club
Team 31 Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Team 31 Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
NikeCourt Heritage
Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
99.95 CHF

Hoodies et sweats bleus : joue avec les superpositions

Continue le sport quand la température chute dans un sweat à capuche bleu marine ou un sweat Nike bleu fait dans des matières de qualité supérieure. Il existe des modèles zippés et d'autres à enfiler pour satisfaire tous les goûts. Envie d'une pièce plus légère ? Découvre notre gamme de sweats à capuche bleus. Compose un look doux et contemporain avec un sweat bleu ciel ou un sweat à capuche bleu pastel. Ou opte pour un sweat à capuche bleu roi ou bleu foncé si tu préfères les coloris plus passe-partout.


Entraîne-toi par temps froid


Comme l'entraînement ne s'arrête pas quand le fond de l'air est frais, nous avons mis au point notre technologie Therma-FIT éprouvée. Ses microfibres isolantes conservent la chaleur naturelle du corps. Cela protège les muscles et les articulations à l'échauffement, pendant la récupération ou au cours d'un entraînement intensif. De plus, les matières légères sont chaudes et confortables sans t'encombrer. Il y a également des tissus techniques aux textures douces des deux côtés, gages d'un look premium.


Un maximum de fraîcheur


Des runs matinaux aux aventures du week-end en passant par les entraînements après le travail avec ton équipe, tu vas forcément transpirer quand tu vas repousser tes limites. Pour garder ta concentration, enfile un sweat à capuche bleu foncé ou un sweat bleu marine doté de notre technologie Dri-FIT. Les fibres anti-transpiration éloignent l'humidité de la peau, puis la déposent à la surface du vêtement où elle peut sécher rapidement. Parallèlement, les propriétés respirantes favorisent une bonne circulation de l'air autour du corps. Tout cela te permet d'évacuer efficacement la chaleur excédentaire. Et donc de te concentrer sur tes objectifs.


Accompagner les prochaines générations


Chez Nike, on estime que les jeunes sportifs méritent d'affiner leurs talents dans les mêmes tenues de qualité supérieure que leurs idoles. C'est pour cela que nos sweats et hoodies bleus en tailles juniors sont faits dans les mêmes matières de qualité supérieure que nos vêtements pour adulte. Découvre des détails pratiques comme les coutures collées assurant un confort optimal dans les zones plus sollicitées ou les poches zippées pour garder les affaires à portée de main. Il y a aussi des modèles inspirés des plus grandes stars du sport au monde, ce qui permettra aux plus jeunes d'imiter leurs athlètes préférés quand ils se donneront à fond.


Détente et confort


Quand vient le moment de se reposer, nous avons des pièces chaudes et confortables faites pour se détendre avec élégance. Tu trouveras des silhouettes slouchy décontractées faciles à enfiler sur ta tenue. Tu peux opter pour un sweat bleu offrant une couverture légère ou bien te protéger le cou et la tête avec un hoodie bleu ciel. Jette un œil aux poignets côtelés, gages d'un ajustement confortable, et aux cordons réglables permettant de conserver la chaleur.


Notre prochaine mission


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un sweat à capuche ou un hoodie bleu portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.