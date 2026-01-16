  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Vêtements
    3. /
    4. /
  4. Leggings

Leggings Nike Black Friday 2025

Leggings
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
30 % de réduction
Nike Phenom
Nike Phenom Legging de running Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Legging de running Dri-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging taille haute pour Femme
Matériaux recyclés
Legging taille haute pour Femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Legging taille haute pour fille
Matériaux recyclés
Legging taille haute pour fille
11 % de réduction
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Legging long taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Fast
Nike Fast Legging de running taille mi-haute pour Femme
Legging de running taille mi-haute pour Femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Cycliste taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Legging pour Homme
29 % de réduction
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
11 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short 8 cm Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Short 8 cm Dri-FIT pour ado (fille)
16 % de réduction
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Legging pour ado (fille)
22 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
29 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Short 13 cm pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging imprimé Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Legging imprimé Dri-FIT pour ado (fille)
28 % de réduction
Jordan Sport
Jordan Sport Legging 3/4 Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Legging 3/4 Dri-FIT pour homme
22 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
24 % de réduction
Nike Trail
Nike Trail Short de running ajusté taille haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Short de running ajusté taille haute Dri-FIT 10 cm pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Legging taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
16 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Go
Nike Go Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Cycliste taille haute 20 cm avec poches pour femme
29 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Legging évasé taille haute pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Matériaux recyclés
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
29 % de réduction

Leggings Nike Black Friday : la performance à prix doux

Fais passer ton entraînement au niveau supérieur avec nos leggings Nike Black Friday haute performance. Nos leggings 7/8, nos modèles longs et nos shorts légers sont faits pour épouser tes mouvements. Nos matières squat-proof t'assurent la couvrance nécessaire pour t'entraîner en toute confiance. Des tissus compressifs d'épaisseur moyenne te maintiennent dans les zones stratégiques. Pour les journées de détente et les sports à faible impact, nos leggings en tissus ultra-doux créent une sensation seconde peau et procurent un maximum de confort.

Grâce aux offres Nike Black Friday sur des leggings Nike premium, tes séances d'entraînement sont optimisées. Découvre nos leggings à maintien léger en tissu extensible dont le fini opaque est préservé au fil des lavages. Nos leggings d'épaisseur moyenne à maintien moyen ne transigent pas sur le confort. Ils sculptent tes formes tout en favorisant ta liberté de mouvement. Tu cherches des modèles de compression qui maintiennent tes muscles ? Nous avons le nécessaire. Sélectionne un modèle taille haute qui couvre parfaitement, même lors des squats profonds. Ou choisis une taille mi-haute qui offre un ajustement naturel et confortable.

Sur piste ou à la barre, nos leggings Nike Black Friday sont adaptés à ton entraînement. Tu vas transpirer ? Sélectionne des leggings dotés de notre technologie Dri-FIT anti-transpiration. Elle évacue l'humidité afin qu'elle s'évapore rapidement, de sorte que tu restes au sec en tout confort. Besoin de ranger ton téléphone, tes clés ou tes écouteurs ? Choisis des leggings qui intègrent des poches latérales ou une poche plaquée supplémentaire intégrée à la ceinture.

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des leggings Nike Black Friday portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.