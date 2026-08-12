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Chaussures & Baskets Nike Black Friday 2026

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Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Chaussure pour homme
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Nike United Phantom 6 High Elite
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Chaussure pour ado
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Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Matériaux recyclés
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Chaussure de trail imperméable pour femme
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Sabrina 3 « Gamer »
Sabrina 3 « Gamer » Chaussure de basket
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Chaussure de basket
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Nike United Phantom 6 Low Elite
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Nike United Phantom 6 Low Elite
Crampons de foot pour terrain sec
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Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Chaussure
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Chaussure
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Nike Air Rift
Nike Air Rift Chaussure pour femme
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Chaussure pour femme
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Chaussure pour ado
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Chaussure pour ado
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Nike Kawa
Nike Kawa Claquette pour enfant/ado
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Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Chaussure de running de fond à pointes
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Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Chaussure de course sur route pour femme
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Chaussure de course sur route pour femme
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Nike Air Max Plus OG Premium
Nike Air Max Plus OG Premium Chaussure pour homme
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Crampons de foot pour terrain sec
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Nike Air Force 1 07 SE
Nike Air Force 1 07 SE Chaussure pour femme
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Chaussure pour femme
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour homme
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Chaussure pour homme
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Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
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Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Chaussure de course sur route pour homme
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Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons multi-surface
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LeBron XXIII « Motor King »
LeBron XXIII « Motor King » Chaussure de basket
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Chaussure de basket
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Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Chaussures à pointes d'athlétisme multi-événements
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Nike Cortez
Nike Cortez Chaussure pour femme
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Sabrina 3 « WNBA 30th »
Sabrina 3 « WNBA 30th » Chaussure de basket
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Chaussure de basket
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Book 2 « Spiridon »
Book 2 « Spiridon » Chaussure de basket
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Chaussure de basket
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Jordan 23/7.2 EasyOn
Jordan 23/7.2 EasyOn Chaussure pour enfant
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Chaussure pour enfant
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Nike Flex Train
Nike Flex Train Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
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Sabrina 3 « Equity »
Sabrina 3 « Equity » Chaussure de basket
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Chaussure de basket
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour homme
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Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Chaussure pour homme
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Air Jordan 1 Low
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Nike Dunk Low Retro
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Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Chaussure pour bébé et tout-petit
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Chaussure de running sur route imperméable pour femme
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Nike Dunk Low Retro SE
Nike Dunk Low Retro SE Chaussure pour homme
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Air Jordan 1 Low SE
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Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Chaussure pour enfant
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Air Force 1 '07 Low SE
Air Force 1 '07 Low SE Chaussure pour femme
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Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour homme
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Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour ado
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Chaussure pour homme
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Nike Vaporfly 4 Chaussure de course sur route pour homme
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Chaussures du Black Friday Nike : trouvez votre bonheur 2026

Des modèles old-school aux technologies dernière génération, vous trouverez des chaussures emblématiques dans nos bons plans baskets du Black Friday Nike. Que vous avaliez les kilomètres, que vous cherchiez à battre votre record personnel à la salle ou que vous arpentiez les rues dans vos nouvelles chaussures, une sensation de soutien et de confort vous accompagnera à chaque pas. Explorez nos offres de baskets pour le Black Friday Nike 2026 qui vous aideront à aller où vous voulez. Optez pour des chaussures aux détails novateurs et prenez une longueur d'avance sur vos concurrents ou adoptez des baskets à l'esthétique rétro comme ces modèles mi-montants au look vintage.

Découvrez les modèles préférés d'hier et d'aujourd'hui

Cherchez des modèles avec unités Max Air dans nos bons plans chaussures du Black Friday Nike. Nos unités Air ont fait leur apparition sur les chaussures en 1978 et n'ont jamais cessé de vous offrir cet amorti léger et ce confort inégalé que vous adorez. Avec des unités Air sous le pied, les foulées sont incroyablement souples et élastiques. De plus, les caractéristiques des baskets Air Max avec design OG telles que les parties côtelées et les coutures apparentes créent un look réactualisé qui se marie aux détails intemporels des baskets rétro. Sinon, optez pour nos dernières sorties à l'apparence futuriste et avant-gardiste avec du caoutchouc transparent et un design épuré.

Restez à l'aise dans vos baskets respirantes

La ventilation maintient les pieds au frais quand vous donnez tout en pleine chaleur. Les chaussures du Black Friday Nike en mesh respirant laissent entrer l'air frais pour garder les pieds secs et à l'aise : cela vous permet de rester concentré sur vos efforts. Les chaussures en mesh sont dotées de détails renforcés qui leur apportent la durabilité nécessaire pour accompagner tous vos défis sportifs. Découvrez nos promos du Black Friday Nike sur les chaussures à talon renforcé, gage de sécurité et de maintien du pied à chaque foulée.

Du maintien pour tous les sports

Les semelles extérieures en caoutchouc assurent une adhérence durable au sol quand vous marchez ou sautez. Vous bénéficiez d'une foulée stable kilomètre après kilomètre sur la piste, les pavés ou le tapis de course. Les chaussures Nike du Black Friday Nike équipées d'une semelle extérieure en caoutchouc assurent une accroche maximale lors des appuis avant pour offrir une sensation réactive sur la surface foulée. En outre, les semelles extérieures rainurées apportent de la souplesse afin que vos chaussures suivent naturellement les mouvements de vos pieds.

Des chaussures du Black Friday Nike fonctionnelles et futuristes

Avec nos baskets, tout est une question de détails. Des éléments classiques tels que l'emblématique Swoosh s'associent à des empiècements en mesh pour créer un tout nouveau style. Choisissez des modèles monochromes ou bien noirs ou encore blancs unis qui iront avec tout, de la tenue de sport aux looks streetwear. Vous avez envie de vous démarquer ? N'hésitez pas à miser sur des modèles de couleur vive parmi les offres de baskets Nike du Black Friday.

Des fonctionnalités novatrices pour vous équiper

Les chaussures dotées de languettes au talon et à l'avant sont faciles à enfiler : vous serez prêt à vous entraîner en un clin d'œil. Les systèmes de laçage innovants créent un chaussant personnalisé qui maintient parfaitement vos pieds. Optez pour des chaussures à laçage rapide pour bénéficier facilement du chaussant le plus sûr. Quelle que soit votre destination, nos offres du Black Friday Nike vous aideront à l'atteindre confortablement.