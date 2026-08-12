Pointes d'athlétisme et pointes de sprint : réalise tes meilleures performances
Tu participes à une compétition ou tu cherches à faire un meilleur temps ? Nos chaussures à pointes donnent la confiance nécessaire pour réaliser tes meilleures performances. Tu trouveras dans cette sélection des modèles portés par certains des meilleurs athlètes de demi-fond au monde. Les paires dotées d'une plaque Flyplate en fibre de carbone sur toute la longueur sont spécialement conçues pour s'ajuster à la base du système de maintien. Résultat ? Tu bénéficies d'une sensation de propulsion qui t'aide à aller toujours plus loin et qui minimise la décélération.
Les pointes Nike pour le sprint dotées de bases de maintien t'assurent plus de stabilité et de contrôle lorsque tu cours en ligne droite ou que tu enchaînes les virages serrés. Ces modèles légers t'offrent une réactivité exceptionnelle. Tu remarqueras aussi leurs plaques d'adhérence extérieures résistantes, qui te garantissent une bonne stabilité et un freinage en toute sécurité une fois la ligne franchie. Découvre nos modèles équipés de pointes remplaçables, adaptés à tous les types de pistes.
Profite du confort optimal des chaussures de running à pointes équipées de nos unités Air Zoom. Situées à l'avant-pied, elles se composent de deux chambres qui te propulsent vers l'avant, du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. L'amorti au niveau du milieu du pied et au talon te garantit un confort exceptionnel, même quand tu t'attaques à de longues distances. Tu trouveras aussi des chaussures d'athlétisme à pointes dotées de la technologie AtomKnit sur l'empeigne : cette version revisitée du Flyknit assure un ajustement parfait qui épouse la forme du pied tout en restant ultra-légère. Le mesh monocouche offre une respirabilité ciblée, ce qui te permet de profiter d'une bonne fraîcheur. En plus, les bandes au niveau de la voûte plantaire maintiennent le milieu du pied pour une tenue sécurisée.
Tu veux aller encore plus loin ? Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour rejoindre notre aventure, choisis des pointes d'athlétisme Nike portant la mention « Matières durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.