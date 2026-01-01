Veste tissée Nike Air Max pour Homme

Nike Air Max
Veste tissée pour homme
Le style Air Max d'hier avec le confort d'aujourd'hui. Simple et épurée, cette veste en taffetas léger qui intègre une technologie anti-transpirante te garde à l'aise. Poches à zip discrètes sur la poitrine pour ranger tes objets en toute sécurité.
- Couleur affichée : Wolf Grey/Cool Grey/Noir
- Article : IU5683-012
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Air Max
Le style Air Max d'hier avec le confort d'aujourd'hui. Simple et épurée, cette veste en taffetas léger qui intègre une technologie anti-transpirante te garde à l'aise. Poches à zip discrètes sur la poitrine pour ranger tes objets en toute sécurité.
Détails du produit
- Poignets et ourlet élastiques
- Capuche à cordon élastique
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Corps : 94 % nylon / 6 % élasthanne. Doublure : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Wolf Grey/Cool Grey/Noir
- Article : IU5683-012
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 180 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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