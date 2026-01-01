Veste tissée anti-UV Nike Football Chelsea FC Windrunner pour femme

Matériaux recyclés
Chelsea FC Windrunner
Veste tissée anti-UV Nike Football pour femme
Retour aux sources. Cette veste ample du Chelsea FC s'inspire de la veste Windrunner d'origine. La finition déperlante et la technologie anti-UV intégrée au tissu tissé te permettent de garder ta concentration par tous les temps.
- Couleur affichée : Bright Blue/Blanc/Midwest Gold/Midwest Gold
- Article : II3434-452
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Chelsea FC Windrunner
Retour aux sources. Cette veste ample du Chelsea FC s'inspire de la veste Windrunner d'origine. La finition déperlante et la technologie anti-UV intégrée au tissu tissé te permettent de garder ta concentration par tous les temps.
Avantages
- Les poches gardent tes mains au chaud et offrent un espace de rangement pratique pour ton téléphone et tes clés.
- Doublure en jersey anti-transpirant sur le haut du corps et les bras pour plus de douceur et de confort.
Détails du produit
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne. Doublure empiècements : 100 % polyester.
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Bright Blue/Blanc/Midwest Gold/Midwest Gold
- Article : II3434-452
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 180 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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