Veste Phantazama ACG pour pré-ado

Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.

Couleur affichée : Tattoo

Article : IZ7617-502

Pays/Région d'origine : États-Unis