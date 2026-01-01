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Veste Phantazama ACG pour pré-ado - Tattoo

ACG

Veste Phantazama pour pré-ado

150 CHF
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Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.


  • Couleur affichée : Tattoo
  • Article : IZ7617-502
  • Pays/Région d'origine : États-Unis

ACG

150 CHF

Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.

Détails du produit

  • 100 % polyester recyclé
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Tattoo
  • Article : IZ7617-502
  • Pays/Région d'origine : États-Unis

Taille et coupe

    • Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 157 cm
    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 138 cm
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Veste Phantazama ACG pour pré-ado

    ACG

    150 CHF

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