Veste Phantazama ACG pour pré-ado

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Veste Phantazama pour pré-ado
Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.
- Couleur affichée : Tattoo
- Article : IZ7617-502
- Pays/Région d'origine : États-Unis
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Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.
Détails du produit
- 100 % polyester recyclé
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Tattoo
- Article : IZ7617-502
- Pays/Région d'origine : États-Unis
Taille et coupe
- Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 157 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 138 cm
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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