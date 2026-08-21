Veste de trail homme Nike ACG

Nike ACG

135 CHF

Durable, déperlant et anti-UV ? C'est oui ! Cette veste indéchirable est conçue pour te protéger du soleil ou de la pluie légère. Et si tu veux enlever une couche, elle se replie dans sa propre poche pour un rangement compact.

Modèle repliable

Quand tu n'as plus besoin de cette veste imperméable, range-la dans la poche poitrine zippée pour un rangement compact.

Éléments réglables

Capuche avec cordon de serrage élastique pour ajuster la protection.