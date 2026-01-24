triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 11
Veste de survêtement Windrunner Nike Air pour homme - Light Bone

Matériaux recyclés

Nike Air

Veste de survêtement Windrunner pour homme

30 % de réduction
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres recyclées

Le style sportif remis au goût du jour pour le quotidien. Cette veste de survêtement est confectionnée dans un tissu en taffetas tissé déperlant. Elle est dotée d'une doublure en mesh et de finitions en passepoil tissé qui reprennent la forme de notre emblématique Windrunner. Sa coupe très ample lui donne un style edgy.


  • Couleur affichée : Light Bone
  • Article : IF1288-072
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Air

30 % de réduction

Le style sportif remis au goût du jour pour le quotidien. Cette veste de survêtement est confectionnée dans un tissu en taffetas tissé déperlant. Elle est dotée d'une doublure en mesh et de finitions en passepoil tissé qui reprennent la forme de notre emblématique Windrunner. Sa coupe très ample lui donne un style edgy.

Détails du produit

  • Zip à double sens
  • Poches
  • Ourlet et poignets élastiques
  • Corps : 100 % nylon. Mesh : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Light Bone
  • Article : IF1288-072
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
    • Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.

Avis (1)

5 étoiles

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Veste de survêtement Windrunner Nike Air pour homme

Nike Air

30 % de réduction

Complète ton look

Item 3 of 13