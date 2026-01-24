Veste de survêtement Windrunner Nike Air pour homme

Le style sportif remis au goût du jour pour le quotidien. Cette veste de survêtement est confectionnée dans un tissu en taffetas tissé déperlant. Elle est dotée d'une doublure en mesh et de finitions en passepoil tissé qui reprennent la forme de notre emblématique Windrunner. Sa coupe très ample lui donne un style edgy.

Couleur affichée : Light Bone

Article : IF1288-072

Pays/Région d'origine : Viêt Nam