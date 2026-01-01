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Veste de survêtement Air Jordan pour homme - Off Noir

Matériaux recyclés

Air Jordan

Veste de survêtement pour Homme

29 % de réduction
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées

Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.


  • Couleur affichée : Off Noir
  • Article : HV0081-045
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Air Jordan

29 % de réduction

Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.

Détails du produit

  • Importé
  • Tissu corps face : 100 % nylon ; tissu corps envers : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Couleur affichée : Off Noir
  • Article : HV0081-045
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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