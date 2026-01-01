Veste de survêtement Air Jordan pour homme

Matériaux recyclés
Air Jordan
Veste de survêtement pour Homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées
Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.
- Couleur affichée : Off Noir
- Article : HV0081-045
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Air Jordan
Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.
Détails du produit
- Importé
- Tissu corps face : 100 % nylon ; tissu corps envers : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Couleur affichée : Off Noir
- Article : HV0081-045
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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