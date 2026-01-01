Veste à zip tissée Nike NBA Club Boston Celtics Courtside pour homme

Matériaux recyclés
Boston Celtics Courtside
Veste à zip tissée Nike NBA Club pour homme
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Bruyant. Fier. En mode soutien, dans la victoire comme dans la défaite. Toujours. Cette veste à zip confortable t'aide à garder la tête haute avec les Celtics.
- Couleur affichée : Noir/Clover/Clover
- Article : HV9690-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Boston Celtics Courtside
Bruyant. Fier. En mode soutien, dans la victoire comme dans la défaite. Toujours. Cette veste à zip confortable t'aide à garder la tête haute avec les Celtics.
Avantages
- Lisse à l'extérieur et légèrement duveteux à l'intérieur, notre tissu Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est confortable et respirant. Ce vêtement confortable est parfait toute l'année, en particulier lors des changements de saison.
- Cordon de serrage pour porter la capuche de manière ample ou la serrer pour se protéger du froid.
Détails du produit
- Sweat à capuche avec cordon de serrage
- Fermeture à zip
- Corps : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Clover/Clover
- Article : HV9690-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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