Veste à capuche et garnissage synthétique Nike Football Chelsea FC pour pré-ado

Le froid ne devrait jamais t'empêcher d'encourager ton équipe. Avec sa doublure douce en tissu Fleece et son garnissage synthétique, cette veste te garde au chaud sans être trop volumineuse. Les détails du Chelsea FC sur le devant et dans le dos te permettent d'afficher ton soutien sous tous les angles.

Couleur affichée : Noir/Noir/Bright Blue

Article : IQ7122-010

Pays/Région d'origine : Viêt Nam