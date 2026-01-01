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Tunique à zip Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour femme - Camo Green/Outdoor Green

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Tunique à zip Dri-FIT pour femme

115 CHF
Camo Green/Outdoor Green
Cream II/College Grey
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Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçue pour la récupération active et la préparation au quotidien, cette tunique légère assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft lui donne un look sophistiqué et une sensation d'une douceur et d'une fluidité exceptionnelles.


  • Couleur affichée : Camo Green/Outdoor Green
  • Article : IQ7051-303
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike 24.7 ImpossiblySoft

115 CHF

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçue pour la récupération active et la préparation au quotidien, cette tunique légère assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft lui donne un look sophistiqué et une sensation d'une douceur et d'une fluidité exceptionnelles.

Optimise ton temps de récupération

Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Plus d'avantages

  • Notre tissu ImpossiblySoft est une maille double lisse conçue pour le mouvement tout au long de la journée.
  • Les épaules tombantes et la coupe ample te donnent une grande liberté de mouvement.

Détails du produit

  • Poches latérales
  • Fentes sur l'ourlet
  • Zip à double sens
  • Passant de suspension signature
  • Corps : 51 % polyester / 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Camo Green/Outdoor Green
  • Article : IQ7051-303
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Tunique à zip Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour femme

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