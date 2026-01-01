Tunique à zip Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour femme

Nike 24.7 ImpossiblySoft

115 CHF

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçue pour la récupération active et la préparation au quotidien, cette tunique légère assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft lui donne un look sophistiqué et une sensation d'une douceur et d'une fluidité exceptionnelles.

Optimise ton temps de récupération

Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.