Tour de cou Nike Dri-FIT

image 1 sur 3
Nike Dri-FIT
Tour de cou
30 CHF
Plus que quelques exemplaires disponibles. Commandez vite.
Ce tour de cou intègre une technologie anti-transpiration pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort, que ce soit pour courir, marcher ou jouer.
- Couleur affichée : Noir/Silver
- Article : DX7946-042
- Pays/Région d'origine : Belgique
Nike Dri-FIT
30 CHF
Ce tour de cou intègre une technologie anti-transpiration pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort, que ce soit pour courir, marcher ou jouer.
Avantages
- Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort.
- Modèle polyvalent facile à porter en toutes circonstances.
Détails du produit
- 88 % polyester / 12 % élasthanne
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Silver
- Article : DX7946-042
- Pays/Région d'origine : Belgique
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Dri-FIT.
Nike Dri-FIT
30 CHF