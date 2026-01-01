Tapis d'entraînement Nike (5 mm)

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Nike
Tapis d'entraînement (5 mm)
75 CHF
Ce tapis d'entraînement ultraléger est doté d'une couche supérieure résistante et d'une base en mousse de soutien pour un confort durable, quel que soit l'endroit où tu t'entraînes.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IQ6085-091
- Pays/Région d'origine : Corée du Sud
Nike
75 CHF
Ce tapis d'entraînement ultraléger est doté d'une couche supérieure résistante et d'une base en mousse de soutien pour un confort durable, quel que soit l'endroit où tu t'entraînes.
Détails du produit
- 80 % polybutyral de vinyle/20 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IQ6085-091
- Pays/Région d'origine : Corée du Sud
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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