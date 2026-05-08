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Bien noté
T-shirt Nike NBA Chicago Bulls Essential pour homme - University Red

Chicago Bulls Essential

T-shirt Nike NBA pour homme

23 % de réduction
University Red
Noir
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Les jours de match, la tension est déjà à son comble. Alors, autant éviter de se prendre la tête pour choisir sa tenue. Simplifie-toi la vie avec ce t-shirt classique des Bulls de Chicago. Il t'accompagnera toute la saison.


  • Couleur affichée : University Red
  • Article : FJ0231-657
  • Pays/Région d'origine : Mexique

Chicago Bulls Essential

23 % de réduction

Les jours de match, la tension est déjà à son comble. Alors, autant éviter de se prendre la tête pour choisir sa tenue. Simplifie-toi la vie avec ce t-shirt classique des Bulls de Chicago. Il t'accompagnera toute la saison.

Détails du produit

  • 50-100 % coton / 0-50 % polyester
  • Les pourcentages de la composition peuvent varier. Consulte l'étiquette pour connaître la composition réelle.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : University Red
  • Article : FJ0231-657
  • Pays/Région d'origine : Mexique

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (14)

4.3 étoiles

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Nice Fit

    jstefan

    [This review was collected as part of a promotion.] This shirt has a nice fit and is made of decent material. Purchased this as a gift.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

T-shirt Nike NBA Chicago Bulls Essential pour homme

Chicago Bulls Essential

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