T-shirt Nike NBA Chicago Bulls Essential pour homme

Les jours de match, la tension est déjà à son comble. Alors, autant éviter de se prendre la tête pour choisir sa tenue. Simplifie-toi la vie avec ce t-shirt classique des Bulls de Chicago. Il t'accompagnera toute la saison.

Couleur affichée : University Red

Article : FJ0231-657

Pays/Région d'origine : Mexique