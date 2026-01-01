T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside Vintage pour homme

Boston Celtics Courtside
T-shirt vintage Nike NBA pour homme
Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV5638-010
- Pays/Région d'origine : Turquie
Boston Celtics Courtside
Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !
Avantages
Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.
Détails du produit
- Coupe ample
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV5638-010
- Pays/Région d'origine : Turquie
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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