 
image 1 sur 2
T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside Vintage pour homme - Noir

Boston Celtics Courtside

T-shirt vintage Nike NBA pour homme

45 CHF
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV5638-010
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Boston Celtics Courtside

45 CHF

Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !

Avantages

Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.

Détails du produit

  • Coupe ample
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV5638-010
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Boston Celtics Courtside.

    T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside Vintage pour homme

    Boston Celtics Courtside

    45 CHF

    Complète ton look