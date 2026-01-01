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T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside pour homme - Noir

Boston Celtics Courtside

T-shirt boxy Nike NBA pour homme

29 % de réduction
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En bon fan, montre ton amour pour les Celtics dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV6242-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Boston Celtics Courtside

29 % de réduction

En bon fan, montre ton amour pour les Celtics dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.

Avantages

Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.

Détails du produit

  • Coupe ample
  • Col côtelé
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV6242-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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