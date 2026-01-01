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T-shirt Nike Football Chelsea FC pour femme - Pitch Blue

Chelsea FC

T-shirt Nike Football pour femme

35 CHF
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Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Chelsea FC en coton doux et léger, idéal à porter au quotidien.


  • Couleur affichée : Pitch Blue
  • Article : IM1695-426
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Chelsea FC

35 CHF

Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Chelsea FC en coton doux et léger, idéal à porter au quotidien.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue
  • Article : IM1695-426
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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