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T-shirt Nike Football Brésil pour ado - Geode Teal

Brésil

T-shirt Nike Football pour ado

32 CHF
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Montre ton soutien pour le Brésil avec ce t-shirt en coton doux d'épaisseur moyenne.


  • Couleur affichée : Geode Teal
  • Article : IH2258-381
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Brésil

32 CHF

Montre ton soutien pour le Brésil avec ce t-shirt en coton doux d'épaisseur moyenne.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Geode Teal
  • Article : IH2258-381
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 154 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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