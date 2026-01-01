T-shirt Nike Football Atlético Madrid pour femme

Atlético Madrid
T-shirt Nike Football pour femme
Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.
- Couleur affichée : Obsidian
- Article : IQ5056-451
- Pays/Région d'origine : Turquie
Atlético Madrid
Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.
Détails du produit
- Motifs imprimés
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian
- Article : IQ5056-451
- Pays/Région d'origine : Turquie
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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