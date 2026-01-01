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T-shirt Nike Football Atlético Madrid pour femme - Obsidian

Atlético Madrid

T-shirt Nike Football pour femme

35 CHF
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Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.


  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : IQ5056-451
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Atlético Madrid

35 CHF

Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.

Détails du produit

  • Motifs imprimés
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : IQ5056-451
  • Pays/Région d'origine : Turquie

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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