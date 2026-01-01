 
image 1 sur 5
T-shirt Nike Football Angleterre pour ado - Work Blue

Angleterre

T-shirt Nike Football pour ado

30 CHF
Work Blue
Obsidian

Stock épuisé :

Cette couleur est actuellement indisponible

Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Angleterre en coton doux.


  • Couleur affichée : Work Blue
  • Article : IQ2187-486
  • Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan

Angleterre

30 CHF

Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Angleterre en coton doux.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Work Blue
  • Article : IQ2187-486
  • Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 137 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Angleterre.

    T-shirt Nike Football Angleterre pour ado

    Angleterre

    30 CHF

    Complète ton look

    Item 3 of 8