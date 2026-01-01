T-shirt Nike Football Angleterre pour ado

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Angleterre
T-shirt Nike Football pour ado
30 CHF
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Cette couleur est actuellement indisponible
Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Angleterre en coton doux.
- Couleur affichée : Work Blue
- Article : IQ2187-486
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Angleterre
30 CHF
Soutiens ton équipe avec ce t-shirt Angleterre en coton doux.
Détails du produit
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Work Blue
- Article : IQ2187-486
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 137 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
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