T-shirt Nike Club Rules

image 1 sur 11
Nike Club Rules
T-shirt
57 CHF
Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.
- Couleur affichée : Noir/Obsidian
- Article : IR6999-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Club Rules
57 CHF
Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.
Détails du produit
- Logo NikeCourt
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Obsidian
- Article : IR6999-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 2XL et mesure 191 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Club Rules.
Nike Club Rules
57 CHF