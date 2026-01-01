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T-shirt Nike Club Rules - Summit White

Nike Club Rules

T-shirt

52 CHF
Summit White
Hydrogen Blue
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Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.


  • Couleur affichée : Summit White
  • Article : IU4465-121
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike Club Rules

52 CHF

Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.

Détails du produit

  • Col côtelé
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Summit White
  • Article : IU4465-121
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Porté par Braylan Shelby, defensive end de football américain universitaire.
    • Shelby mesure 196 cm et porte une taille 2XL.
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    T-shirt Nike Club Rules

    Nike Club Rules

    52 CHF

    Informations supplémentaires

      • Porté par Braylan Shelby, defensive end de football américain universitaire.
      • Shelby mesure 196 cm et porte une taille 2XL.

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