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T-shirt Max90 Nike ACG pour ado - Blanc

Nike ACG

T-shirt Max90 pour ado

37 CHF
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La coupe ample de ce t-shirt premium est idéale pour bouger et superposer les vêtements facilement. Tissu anti-transpirant épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.


  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IM9322-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Nike ACG

37 CHF

La coupe ample de ce t-shirt premium est idéale pour bouger et superposer les vêtements facilement. Tissu anti-transpirant épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.

Détails du produit

  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IM9322-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 130 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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