T-shirt de tennis NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz pour homme

Carlos Alcaraz
T-shirt de tennis NikeCourt Dri-FIT pour homme
Montre ta passion pour Carlos Alcaraz alors qu'il participe au plus grand tournoi de New York. Intégrant une technologie anti-transpirante, ce t-shirt est là pour t'aider à rester au sec sur le court comme au quotidien.
- Couleur affichée : Burgundy Ash
- Article : IM6121-647
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Carlos Alcaraz
Montre ta passion pour Carlos Alcaraz alors qu'il participe au plus grand tournoi de New York. Intégrant une technologie anti-transpirante, ce t-shirt est là pour t'aider à rester au sec sur le court comme au quotidien.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Les détails inspirés du basketball célèbrent la riche histoire de ce sport dans la ville.
- Tissu à base de coton doux et brossé.
Détails du produit
- 57 % coton / 43 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Burgundy Ash
- Article : IM6121-647
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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