T-shirt de basket Nike Dri-FIT Spain Practice pour homme

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Tu ne jures que par ton équipe et tu ressens une grande fierté à représenter ton pays. Avec ce t-shirt doux et léger, tu affiches haut et fort ta fierté.
Spain Practice
Tu ne jures que par ton équipe et tu ressens une grande fierté à représenter ton pays. Avec ce t-shirt doux et léger, tu affiches haut et fort ta fierté.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
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