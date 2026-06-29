T-shirt Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement pour homme

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Tu aimes les Bulls ? Alors montre-le en les portant sur le cœur. Ce t-shirt spécial Statement, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.
Chicago Bulls Courtside
Tu aimes les Bulls ? Alors montre-le en les portant sur le cœur. Ce t-shirt spécial Statement, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.
Tissu en coton épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.5 étoiles
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside