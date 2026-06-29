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T-shirt Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement pour homme - Blanc

Chicago Bulls Courtside

T-shirt Jordan '85 NBA Statement pour homme

29 % de réduction
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Tu aimes les Bulls ? Alors montre-le en les portant sur le cœur. Ce t-shirt spécial Statement, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.


  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IF4523-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Chicago Bulls Courtside

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Tu aimes les Bulls ? Alors montre-le en les portant sur le cœur. Ce t-shirt spécial Statement, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.

Avantages

Tissu en coton épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.

Détails du produit

  • Col côtelé
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IF4523-100
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

4.5 étoiles

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

T-shirt Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement pour homme

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