T-shirt Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement pour homme

Chicago Bulls Courtside

31.99 CHF 45 CHF 29 % de réduction

Tu aimes les Bulls ? Alors montre-le en les portant sur le cœur. Ce t-shirt spécial Statement, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.

Avantages Tissu en coton épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.