T-shirt boxy Nike NBA Chicago Bulls Courtside pour homme

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Chicago Bulls Courtside
T-shirt boxy Nike NBA pour homme
29 % de réduction
En bon fan, montre ton amour pour les Bulls dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV6795-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Chicago Bulls Courtside
29 % de réduction
En bon fan, montre ton amour pour les Bulls dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.
Avantages
Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.
Détails du produit
- Coupe ample
- Col côtelé
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : HV6795-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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