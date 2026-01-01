T-shirt Boston Celtics Club pour homme

Boston Celtics Club
T-shirt pour homme
Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.
- Couleur affichée : Clover
- Article : IO6277-312
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Boston Celtics Club
Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.
Avantages
Tissu en coton doux et léger, parfait pour tous les jours.
Détails du produit
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Clover
- Article : IO6277-312
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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