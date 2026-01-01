T-shirt Boston Celtics Club pour homme

Boston Celtics Club

40 CHF

Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.

Avantages Tissu en coton doux et léger, parfait pour tous les jours.