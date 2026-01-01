 
image 1 sur 3
T-shirt Boston Celtics Club pour homme - Clover

Boston Celtics Club

T-shirt pour homme

40 CHF
Sélectionner la tailleGuide des tailles

Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.


  • Couleur affichée : Clover
  • Article : IO6277-312
  • Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan

Boston Celtics Club

40 CHF

Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.

Avantages

Tissu en coton doux et léger, parfait pour tous les jours.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Clover
  • Article : IO6277-312
  • Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Boston Celtics Club.

    T-shirt Boston Celtics Club pour homme

    Boston Celtics Club

    40 CHF

    Complète ton look