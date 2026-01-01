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T-shirt ACG pour femme - Noir

ACG

T-shirt pour femme

64.95 CHF
Noir
Light Orewood Brown
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Conçu pour le plein air, ce t-shirt est équipé d'une technologie anti-transpirante pour une meilleure respirabilité. Le tissu épais est résistant et la coupe ample crée un look drapé.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1577-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

ACG

64.95 CHF

Conçu pour le plein air, ce t-shirt est équipé d'une technologie anti-transpirante pour une meilleure respirabilité. Le tissu épais est résistant et la coupe ample crée un look drapé.

Détails du produit

  • Étiquette ACG cousue
  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1577-010
  • Pays/Région d'origine : Viêt Nam

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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