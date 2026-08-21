T-shirt à motif Air Jordan 85 pour homme

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Air Jordan 85
T-shirt à motif pour homme
45 CHF
Représente le GOAT avec ce t-shirt à motif audacieux, fabriqué en coton pour plus de confort au quotidien.
- Couleur affichée : Varsity Maize/Lucky Green
- Article : II5387-741
- Pays/Région d'origine : Malaisie
Air Jordan 85
45 CHF
Représente le GOAT avec ce t-shirt à motif audacieux, fabriqué en coton pour plus de confort au quotidien.
Détails du produit
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Varsity Maize/Lucky Green
- Article : II5387-741
- Pays/Région d'origine : Malaisie
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Air Jordan 85
45 CHF