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T-shirt à motif Air Jordan 85 pour homme - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

T-shirt à motif pour homme

45 CHF
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal

Représente le GOAT avec ce t-shirt à motif audacieux, fabriqué en coton pour plus de confort au quotidien.


  • Couleur affichée : Varsity Maize/Lucky Green
  • Article : II5387-741
  • Pays/Région d'origine : Malaisie

Air Jordan 85

45 CHF

Représente le GOAT avec ce t-shirt à motif audacieux, fabriqué en coton pour plus de confort au quotidien.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Varsity Maize/Lucky Green
  • Article : II5387-741
  • Pays/Région d'origine : Malaisie

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Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

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    Air Jordan 85

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