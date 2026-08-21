Sweat à col ras-du-cou en tissu en molleton Nike Club Rules pour homme

Nike Club Rules
Sweat à col ras-du-cou en molleton pour homme
L'unique règle du Nike Club : ne pas respecter les règles. On s'est approprié l'esprit incomparable du country club pour créer ce sweat à col rond en tissu en molleton. Les boucles douces à l'extérieur, associées à des finitions côtelées, créent un look usé. Et le maintien ? Oublie la coupe ajustée : elle est ample et confortable.
- Couleur affichée : Sail/Noir
- Article : IR0981-133
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Nike Club Rules
L'unique règle du Nike Club : ne pas respecter les règles. On s'est approprié l'esprit incomparable du country club pour créer ce sweat à col rond en tissu en molleton. Les boucles douces à l'extérieur, associées à des finitions côtelées, créent un look usé. Et le maintien ? Oublie la coupe ajustée : elle est ample et confortable.
Avantages
- Les lettres en patch cousues dans le dos affirment ton style.
- Conçu pour donner l'impression d'être à l'envers, le tissu en molleton est lisse à l'intérieur avec des boucles douces à l'extérieur.
- Cordon élastique réglable au niveau de l'ourlet pour un ajustement personnalisé.
- ajouter un empiècement
Détails du produit
- Logo NikeCourt
- Poche kangourou
- Poignets côtelés
- Corps : 88 % coton / 12 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne. Doublure de la capuche : 88 % coton/12 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sail/Noir
- Article : IR0981-133
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 183 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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