Sweat à col ras-du-cou en tissu en molleton Nike Club Rules pour homme

L'unique règle du Nike Club : ne pas respecter les règles. On s'est approprié l'esprit incomparable du country club pour créer ce sweat à col rond en tissu en molleton. Les boucles douces à l'extérieur, associées à des finitions côtelées, créent un look usé. Et le maintien ? Oublie la coupe ajustée : elle est ample et confortable.

Couleur affichée : Sail/Noir

Article : IR0981-133

Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan