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Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT ACG Tuff Fleece pour homme - Safety Orange/Blanc

Matériaux recyclés

ACG Tuff Fleece

Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme

130 CHF
Safety Orange/Blanc
Summit White/Noir
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Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.


  • Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
  • Article : IU8162-819
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

ACG Tuff Fleece

130 CHF

Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • La coupe ample au niveau des épaules et du corps te permet de superposer facilement le vêtement à une première couche.

Détails du produit

  • 75 % coton / 25 % polyester
  • Poignets, col et ourlet côtelés
  • Passant de suspension
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
  • Article : IU8162-819
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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