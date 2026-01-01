Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT ACG Tuff Fleece pour homme

Matériaux recyclés
ACG Tuff Fleece
Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme
Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.
- Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
- Article : IU8162-819
- Pays/Région d'origine : Pakistan
ACG Tuff Fleece
Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- La coupe ample au niveau des épaules et du corps te permet de superposer facilement le vêtement à une première couche.
Détails du produit
- 75 % coton / 25 % polyester
- Poignets, col et ourlet côtelés
- Passant de suspension
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
- Article : IU8162-819
- Pays/Région d'origine : Pakistan
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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