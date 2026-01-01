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Sweat à col ras-du-cou ACG « Tuff Fleece » pour femme - Dark Smoke Grey/Blanc

Matériaux recyclés

ACG "Tuff Fleece"

Sweat à col ras-du-cou pour femme

130 CHF
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Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton épais, ce sweat-shirt est doux et structuré. Nous avons ajouté la technologie Dri-FIT pour les jours où tu as besoin d'une épaisseur de chaleur respirante.


  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Blanc
  • Article : IU8168-070
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

ACG "Tuff Fleece"

130 CHF

Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton épais, ce sweat-shirt est doux et structuré. Nous avons ajouté la technologie Dri-FIT pour les jours où tu as besoin d'une épaisseur de chaleur respirante.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • La coupe ample au niveau des épaules et du corps te permet de superposer facilement le vêtement à une première couche.

Détails du produit

  • 75 % coton / 25 % polyester
  • Col, poignets et ourlet côtelés
  • Passant de suspension
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Blanc
  • Article : IU8168-070
  • Pays/Région d'origine : Pakistan

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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