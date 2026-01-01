Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton épais, ce sweat-shirt est doux et structuré. Nous avons ajouté la technologie Dri-FIT pour les jours où tu as besoin d'une épaisseur de chaleur respirante.

Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Blanc

Article : IU8168-070

Pays/Région d'origine : Pakistan