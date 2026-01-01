triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Sweat à capuche oversize Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece pour femme - Bright Blue/Blanc

Chelsea FC Phoenix Fleece

Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme

94.95 CHF
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3142-452
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Chelsea FC Phoenix Fleece

94.95 CHF

Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.

Avantages

  • Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.
  • Cordon de serrage pour porter la capuche de manière ample ou la serrer pour se protéger du froid.

Détails du produit

  • Poches avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3142-452
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 171 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Chelsea FC Phoenix Fleece.

    Sweat à capuche oversize Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece pour femme

    Chelsea FC Phoenix Fleece

    94.95 CHF

    Complète ton look

    Item 3 of 3