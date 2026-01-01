Sweat à capuche oversize Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece pour femme

Chelsea FC Phoenix Fleece
Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme
Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
- Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
- Article : II3142-452
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Chelsea FC Phoenix Fleece
Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
Avantages
- Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.
- Cordon de serrage pour porter la capuche de manière ample ou la serrer pour se protéger du froid.
Détails du produit
- Poches avant
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
- Article : II3142-452
- Pays/Région d'origine : Cambodge
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 171 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Chelsea FC Phoenix Fleece