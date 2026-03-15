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Sweat à capuche Nike NBA Chicago Bulls Club pour homme - University Red/Blanc

Chicago Bulls Club

Sweat à capuche Nike NBA pour homme

85 CHF
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La douceur du Fleece + la passion des Bulls. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.


  • Couleur affichée : University Red/Blanc
  • Article : HM9872-657
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Chicago Bulls Club

85 CHF

La douceur du Fleece + la passion des Bulls. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.

Détails du produit

  • Corps / doublure de la capuche : 79 % coton / 21 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : University Red/Blanc
  • Article : HM9872-657
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

Sweat à capuche Nike NBA Chicago Bulls Club pour homme

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