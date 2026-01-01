 
image 1 sur 2
Sweat à capuche Nike NBA Brooklyn Nets Club pour homme - Noir/Blanc

Brooklyn Nets Club

Sweat à capuche Nike NBA pour homme

85 CHF
Sélectionner la tailleGuide des tailles

La douceur du Fleece + la passion des Nets. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HM9869-010
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Brooklyn Nets Club

85 CHF

La douceur du Fleece + la passion des Nets. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.

Détails du produit

  • Corps / doublure de la capuche : 79 % coton / 21 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : HM9869-010
  • Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Brooklyn Nets Club.

    Sweat à capuche Nike NBA Brooklyn Nets Club pour homme

    Brooklyn Nets Club

    85 CHF

    Complète ton look