Sweat à capuche Nike NBA Brooklyn Nets Club pour homme

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Brooklyn Nets Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
85 CHF
La douceur du Fleece + la passion des Nets. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : HM9869-010
- Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande
Brooklyn Nets Club
85 CHF
La douceur du Fleece + la passion des Nets. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.
Détails du produit
- Corps / doublure de la capuche : 79 % coton / 21 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : HM9869-010
- Pays/Région d'origine : Laos, Thaïlande
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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