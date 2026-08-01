Sweat à capuche Nike Football Chelsea FC Club pour homme

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Le Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est légèrement duveteux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
Chelsea FC Club
Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Le Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est légèrement duveteux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
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