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Sweat à capuche Nike Football Chelsea FC Club pour ado (garçon) - Bright Blue/Blanc

Chelsea FC Club

Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)

57 CHF
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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3725-452
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Chelsea FC Club

57 CHF

Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Poche avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3725-452
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 130 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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