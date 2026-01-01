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Sweat à capuche Nike Football Angleterre Club pour ado (garçon) - Midnight Navy/Blanc

Angleterre Club

Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)

57 CHF
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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB7846-410
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Angleterre Club

57 CHF

Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Poche avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB7846-410
  • Pays/Région d'origine : Cambodge

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 155 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Angleterre Club

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