Sweat à capuche Nike Air pour ado

Enfile ce sweat à capuche en Fleece léger quand tu veux avoir un peu plus chaud. Il est lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur pour un confort total. Des détails spéciaux comme un logo brodé sur la poitrine et un passepoil contrasté rehaussent ton look.

Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc

Article : II7350-010

Pays/Région d'origine : Inde