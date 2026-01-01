Sweat à capuche Nike Air pour ado

Nike Air
Sweat à capuche pour ado
Enfile ce sweat à capuche en Fleece léger quand tu veux avoir un peu plus chaud. Il est lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur pour un confort total. Des détails spéciaux comme un logo brodé sur la poitrine et un passepoil contrasté rehaussent ton look.
- Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
- Article : II7350-010
- Pays/Région d'origine : Inde
Nike Air
Enfile ce sweat à capuche en Fleece léger quand tu veux avoir un peu plus chaud. Il est lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur pour un confort total. Des détails spéciaux comme un logo brodé sur la poitrine et un passepoil contrasté rehaussent ton look.
Avantages
- Son Fleece brossé d'épaisseur moyenne est ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
- La coupe plus ample au niveau des manches et du corps améliore la liberté de mouvement. Parfait pour tes futures aventures.
Détails du produit
- 80 % coton / 20 % polyester
- Logo Nike Air brodé (poitrine)
- Écusson Nike Air en silicone
- Poche kangourou
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
- Article : II7350-010
- Pays/Région d'origine : Inde
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 137 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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