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Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium Boston Celtics Courtside pour homme - Noir/Clover

Boston Celtics Courtside

Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme

94.95 CHF
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Bruyant. Fier. En mode soutien, dans la victoire comme dans la défaite. Toujours. Ce sweat à capuche ultra-doux t'aide à garder la tête haute avec les Celtics une fois pour toutes.


  • Couleur affichée : Noir/Clover
  • Article : IB2293-010
  • Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan

Boston Celtics Courtside

94.95 CHF

Bruyant. Fier. En mode soutien, dans la victoire comme dans la défaite. Toujours. Ce sweat à capuche ultra-doux t'aide à garder la tête haute avec les Celtics une fois pour toutes.

Avantages

Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.

Détails du produit

  • Poche kangourou
  • Ourlet et poignets côtelés
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Clover
  • Article : IB2293-010
  • Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.

Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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