Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside
Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium pour homme
Bruyant. Fier. En mode soutien, dans la victoire comme dans la défaite. Toujours. Ce sweat à capuche ultra-doux t'aide à garder la tête haute avec les Celtics une fois pour toutes.
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : IB2293-010
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Boston Celtics Courtside
Bruyant. Fier. En mode soutien, dans la victoire comme dans la défaite. Toujours. Ce sweat à capuche ultra-doux t'aide à garder la tête haute avec les Celtics une fois pour toutes.
Avantages
Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
Détails du produit
- Poche kangourou
- Ourlet et poignets côtelés
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Clover
- Article : IB2293-010
- Pays/Région d'origine : Italie, Pakistan
Taille et coupe
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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