Sweat à capuche Jordan NBA Club Premium Boston Celtics Courtside pour homme

Boston Celtics Courtside

94.95 CHF

Bruyant. Fier. En mode soutien, dans la victoire comme dans la défaite. Toujours. Ce sweat à capuche ultra-doux t'aide à garder la tête haute avec les Celtics une fois pour toutes.

Avantages Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.