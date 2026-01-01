Sweat à capuche et zip Nike Football Atlético Madrid Chill Terry pour femme

Atlético Madrid Chill Terry
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Ce sweat à capuche Atlético Madrid léger et à la coupe ample est conçu pour les beaux jours. Avec son tissu doux et légèrement drapé, il comble le fossé entre tissu Fleece et maille jersey.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO3591-451
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Atlético Madrid Chill Terry
Ce sweat à capuche Atlético Madrid léger et à la coupe ample est conçu pour les beaux jours. Avec son tissu doux et légèrement drapé, il comble le fossé entre tissu Fleece et maille jersey.
Détails du produit
- Poches avant
- Poignets et ourlet côtelés
- Corps : 70 % coton / 30 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO3591-451
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 140. Pour les membres Nike, elle coûte CHF 10 pour les achats de moins de CHF 70.
Retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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